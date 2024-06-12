Среда, 12 июня, 2024

В России требуют наказать актрису Троянову* за поддержку убийства детей

Автор: powder

Опубликовано

Активисты требуют возбудить уголовное дело на актрису Яну Троянову* после ее резких высказываний о России, пишет SHOT.

Обращения от «Ветеранов России» поступили генпрокурору Игорю Краснову и главе СК Александру Бастрыкину. Артистку попросили проверить на пропаганду терроризма.

Как заявила Троянова*, она солидарна с теми, кто кричит, что надо «убивать русских детей».

«Россия родила меня алкоголичкой», — утверждает актриса.

Кроме того, она согласилась с лозунгом «Хороший русский — мертвый русский».

Сейчас Троянова* живёт во Франции.

* Внесена в реестр иноагентов.

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