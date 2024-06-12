В России требуют наказать актрису Троянову* за поддержку убийства детей

Активисты требуют возбудить уголовное дело на актрису Яну Троянову* после ее резких высказываний о России, пишет SHOT.

Обращения от «Ветеранов России» поступили генпрокурору Игорю Краснову и главе СК Александру Бастрыкину. Артистку попросили проверить на пропаганду терроризма.

Как заявила Троянова*, она солидарна с теми, кто кричит, что надо «убивать русских детей».

«Россия родила меня алкоголичкой», — утверждает актриса.

Кроме того, она согласилась с лозунгом «Хороший русский — мертвый русский».

Сейчас Троянова* живёт во Франции.

* Внесена в реестр иноагентов.