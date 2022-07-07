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Татьяна Проводина

В России создано единое детское и молодёжное движение

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Госдума приняла закон о создании всероссийского движения детей и молодёжи.

Воспитанием детей и организацией досуга будут заниматься взрослые наставники. Участниками движения станут несовершеннолетние ученики школ, гимназий, лицеев, колледжей, техникумов и вузов. Об этом пишут «Известия».

Организация сможет иметь символику — флаги, эмблемы, гимн, а также открывать филиалы за границей. Финансировать движение будут из федерального бюджета.

Название предложат выбрать самим детям, съезд организации его закрепит.

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