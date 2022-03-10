В России создан перечень из 60 компаний-претендентов на национализацию

В правительство и Генпрокуратуру направлен список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы. Перечень, подготовленный организацией «Общественная потребительская инициатива», имеется в распоряжении «Известий». В него вошло порядка 60 компаний, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям. В их числе Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota, H&M и др.
По его словам, у власти уже сформировалась единая позиция о том, что иностранный бизнес не может просто так закрыть свои предприятия в России. Он напомнил, что ранее о подобных сценариях развития отношений с иностранными партнерами говорил вице-премьер Андрей Белоусов, о возможной национализации заявлял и секретарь «Единой России» Андрей Турчак.
Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: «Дальние по списку: в РФ создан перечень из 60 претендентов на национализацию»