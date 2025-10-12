В России разрабатывается новый, прорывной метод профилактики и лечения аллергии на пыльцу берёзы. Как рассказала «Абзацу» директор Ассоциации аллергиков и атопиков России, врач-аллерголог Татьяна Зверева, пациентам потребуется значительно меньше инъекций, а тяжёлые аллергические реакции могут отсутствовать в течение нескольких лет.

Преимущества отечественной вакцины

Федеральное медико-биологическое агентство России уже сообщило о начале клинических испытаний новой отечественной вакцины.

По словам Татьяны Зверевой, эта вакцина отличается от традиционной аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ):

Действие: Это первая вакцина, которая рассчитана на людей с перекрёстной аллергией, в том числе на яблоко.

Режим: Вместо длительного курса, когда пациенты ложатся на уколы на две недели, потребуется всего около пяти вакцинаций. Их будет «кратно меньше».

Эффект и сезонные обострения

Врач подчеркнула, что вакцина не гарантирует полного излечения навсегда, но она значительно снизит симптомы, и пациентам «станет легче жить, можно будет спокойно выходить на улицу в течение нескольких лет». Аллергия может вернуться, но уже в меньшем объёме.

С началом осени многие люди сталкиваются с обострением аллергии, вызванным цветением сорных трав и началом листопада. Врач-аллерголог Лариса Фабер добавила, что аллергическая реакция также усугубляется тем, что из-за сокращения светового дня люди больше времени проводят дома, контактируя с бытовыми аллергенами.