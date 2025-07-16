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Новости России

В России собираются ввести штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете

Алексей Самохин
Freepik AI

В Госдуме рассматривается законопроект, который предусматривает штрафы за целенаправленный поиск экстремистских материалов в интернете, включая случаи использования специальных сервисов. Инициаторами выступили депутаты от партии «Единая Россия» — Евгений Москвичев, Рахим Азимов, Анатолий Выборный, Василий Пискарев и Александр Хинштейн (ныне временно исполняющий обязанности губернатора Курской области), а также депутат от «Справедливой России» Александр Терентьев.

Что именно будет наказываться

Юрист Иван Соловьев пояснил, что новые меры не затрагивают само по себе использование сервиса обхода блокировок или доступ к запрещённым в России мессенджерам и социальным сетям, таким как Telegram, WhatsApp*, Instagram* и Facebook*.

«Речь идёт именно об ответственности за умышленный поиск в любом интернет-источнике контента, который в российском законодательстве признан экстремистским. Это касается попыток найти материалы, содержащие, к примеру, призывы к терроризму, пропаганду радикальных религиозных течений и т. д.», — уточнил Соловьев в комментарии aif.ru.

Таким образом, наказание будет грозить не за сам факт доступа к заблокированному ресурсу, а за намеренное использование этих платформ для поиска запрещённого экстремистского контента.

* WhatsApp, Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ.

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