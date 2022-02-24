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Четверг, 24 февраля, 2022

В России с 25 февраля вырастет стоимость проезда по платным дорогам

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В России с 25 февраля вырастет стоимость проезда по платным дорогам

7info
Изображение Alex Volodsky с сайта Pixabay

С 25 февраля в России увеличивается стоимость проезда по платным автодорогам, находящимся в доверительном управлении «Автодора», сообщил сайт Госкомпании.

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В сообщении отмечается, что рост связан с инфляцией.

Например, проезд по платным участкам трассы М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара подорожает на 6,0%-6,9%. За 915 километров водителю легкового автомобиля придётся платить больше на 145-160 рублей.

Стоимость оплаты проезда по М-3 «Украина» повысится на 5-10 рублей на каждом из действующих пунктов оплаты. В сумме проезд 70 километров станет дороже на 15-20 рублей.

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Подробности.

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