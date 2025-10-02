В России с 1 января появятся новые дорожные знаки 

В России с 1 января 2026 года вступает в силу обновлённый ГОСТ, который предусматривает введение нескольких новых дорожных знаков и изменение нормативов парковочных мест. Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев заявил ТАСС, что эти изменения направлены на снижение аварийности и сохранение человеческих жизней.

Три новых дорожных знака

Новый государственный стандарт вводит ряд знаков, призванных повысить безопасность и комфорт на дорогах:

Вертикальный знак «Стоп-линия» (6.2.1): Будет устанавливаться в тех местах, где невозможно нанести традиционную горизонтальную разметку.

«Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» (6.2.1): Этот знак вводится для повышения комфорта водителей и предотвращения повреждений автомобилей при проезде «лежачих полицейских».

Табличка «Глухие пешеходы» (8.15.1): Появится для того, чтобы водители могли оперативно понять, что участник движения имеет ограничение по слуху. Ранее существовал только знак «Слепые пешеходы». По словам Федяева, эксперименты с использованием этого знака велись около 10 лет.

Сужение парковочных мест для оптимизации пространства

Обновлённый ГОСТ также вносит изменения в нормативы парковки вдоль края проезжей части.

Размер одного парковочного места при последовательном размещении автомобилей будет уменьшен:

Было: 2,5 м на 6,5 м.

Станет: 2,25 м на 6,5 м.

Таким образом, разметка под такие парковки станет на 25 см уже (длина остаётся прежней). Это сделано для оптимизации дорожного пространства, пояснил депутат.

Поправки в стандарт «Технические средства организации дорожного движения» были утверждены Росстандартом с возможностью досрочного применения. Федяев выразил оптимизм, отметив, что новые нормы соответствуют современным требованиям и являются частью политики, направленной на снижение смертности на дорогах.