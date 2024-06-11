В России резко вырос процент нелегальной продажи алкоголя

Рынок нелегальной онлайн-продажи спиртных напитков с 2023 года увеличился на 60%, достигнув отметку в 80 миллиардов рублей. Об этом сообщается в интервью РИА Новости с президентом Ассоциации компаний интернет-торговли Артемом Соколовым.

Спикер отметил, что продажа алкоголя в интернете производится в довольно больших объемах при помощи неофициальных сделок. По словам эксперта, с каждым годом подобная торговля только набирает свои обороты. Так, в 2022 году рынок нелегальных онлайн-продаж спиртного составлял 50 миллиардов рублей.

По оценкам НИФИ Минфина несанкционированная продажа алкогольных напитков может лишить российский бюджет с периода 2023 по 2027 год 253 миллиардов рублей. В октябре 2023 года Министерство финансов России поддержало официальную продажу алкоголя в онлайн-режиме, что упростило контроль за подобной торговлей и позволило ограничить борьбу с сайтами, которые предлагают некачественную алкогольную продукцию.