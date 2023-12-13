Среда, 13 декабря, 2023
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В России разрабатывают новый мессенджер — аналог Telegram

7info
Изображение от jannoon028 на Freepik
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В России появится отечественная платформа для коммуникаций под названием «РОСА Мессенджер», пишут «Известия».

Мессенджер встроят в систему нового телефона Р-ФОН, презентация которого вместе с операционной системой «РОСА Мобайл» пройдет 18 декабря в Москве.

В компании-разработчике — «НТЦ ИТ РОСА» — заявили, что не собираются копировать Telegram, но в «РОСА Мессенджер» будет похожий функционал.

Новый мессенджер и сам смартфон планируют сделать более защищёнными по сравнению с импортными аналогами. Сотрудники компании сами написали драйверы для всех аппаратных компонентов Р-ФОНа, что исключает возможность установки шпионского кода сторонним производителем.

«Главное преимущество в том, что Р-ФОН — российский телефон, а, значит, защищен от американских санкций», — сообщили в «НТЦ ИТ РОСА».

Смартфон и операционная система включены в реестр российского оборудования и софта.

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