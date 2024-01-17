В России продлят проект «Формирование комфортной городской среды»

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» продлят и увеличат на 5 млрд рублей, сообщает ТАСС.

О выделении средств для регионов Дальнего Востока заявил президент России Владимир Путин.

«Программа [формирования комфортной городской среды] действует несколько лет, действует хорошо, как я сказал. И да, вы правы, речь идет о миллиардах — по 20 млрд мы выделяли. Надо продлить эту программу. И более того — надо ее увеличить», — цитирует ТАСС главу государства.

По словам президента, проект действует благодаря руководству муниципалитетов. Получилось включить в процесс обычных граждан. В совместной работе по всей России приняли участие 14,2 млн человек.

Рязанская область не исключение. Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» в регионе удалось благоустроить 172 общественных пространства. Их выбирали сами жители.

Работа продолжится в 2024 году.