Среда, 17 января, 2024
На главнуюНовости Рязани

В России продлят проект «Формирование комфортной городской среды»

7info
spot_img

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» продлят и увеличат на 5 млрд рублей, сообщает ТАСС.

О выделении средств для регионов Дальнего Востока заявил президент России Владимир Путин.

«Программа [формирования комфортной городской среды] действует несколько лет, действует хорошо, как я сказал. И да, вы правы, речь идет о миллиардах — по 20 млрд мы выделяли. Надо продлить эту программу. И более того — надо ее увеличить», — цитирует ТАСС главу государства.

По словам президента, проект действует благодаря руководству муниципалитетов. Получилось включить в процесс обычных граждан. В совместной работе по всей России приняли участие 14,2 млн человек.

Рязанская область не исключение. Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» в регионе удалось благоустроить 172 общественных пространства. Их выбирали сами жители.

Работа продолжится в 2024 году.

- Advertisement -

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах