В России предложили запретить рекламу легкого заработка в интернете 

Руководитель партии «Коммунисты России», депутат Алтайского краевого заксобрания Сергей Малинкович предложил запретить рекламу легкого заработка в интернете. По его мнению, такой контент негативно влияет на трудовые ценности и пропагандирует иждивенческие настроения в обществе.

Малинкович считает, что сообщения о быстром и легком заработке создают искаженную картину реальности, особенно для молодежи. Они заставляют людей скептически относиться к необходимости постоянной работы и дисциплины.

«Пропаганда легкого заработка, легких денег… Надо пресекать, когда в соцсетях публикуется реклама легкого труда в противовес труду рабочих и служащих», — заявил Малинкович NEWS.ru.

Он подчеркнул, что легких денег не бывает, и пообещал обратиться со своей инициативой в Роскомнадзор.

В качестве положительного примера регулирования цифрового пространства депутат привел Китай. По его словам, Китайское управление киберпространством обеспокоено явлением «высмеивания в Сети усердного труда». Подобные настроения, когда пользователи задаются вопросом, зачем работать в офисе месяц по восемь часов, если можно заработать те же деньги за пять часов в день, вызывают «чрезмерное принижение себя» у обычных пользователей в КНР и будут пресекаться.

Как вы считаете, нужно ли вводить такой запрет в России?