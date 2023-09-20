В России предложили выставлять водителям оценки за поведение на дороге

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев предлагает ввести рейтинг водителей за нарушение ПДД и безаварийное вождение, пишет «Парламентская газета».

Подобная система действовала в СССР: водителям с правами выдавали талон, в котором за нарушения прокалывали дырочки. При накоплении определенного количества предупреждений права изымались.

Цивилёв направил свои предложения начальнику ГУ обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову.

Депутат предлагает проводить снижение рейтинга за нарушения и повышение за безаварийность. Злостным нарушителям предлагается сдавать экзамен на знание ПДД при повторном получении прав.

Эксперты считают, что в современном мире инициатива вряд ли реализуема. Дело в том, что большинство штрафов в России выписываются с помощью камер и приходят владельцам автомобилей, а не водителям. Жизнь будет испорчена не нарушителям, а владельцам машин.

Зампред Госдумы Павел Федяев и зампред Общественной палаты Александр Холодов считают, что идея рейтинга не имеет смысла в текущей ситуации.