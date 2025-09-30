В России предложили ввести «Лекции о важном» для студентов

В России необходимо ввести «Лекции о важном» для студентов, но проводить их следует в интерактивном формате. Таким мнением с «Абзацем» поделился юрист и председатель межрегиональной общественной организации Иван Курбаков.

По мнению эксперта, «патриотизм и ценности нельзя вложить в головы лозунгами». Вместо этого необходимо обеспечить «интерактивное погружение». Курбаков предлагает проводить дискуссии о произведениях отечественных писателей, мастер-классы по народным ремеслам. Изучать историю через архивы и беседы с ветеранами.

Курбаков подчеркнул, что важно рассказывать о современных примерах — о подвигах врачей на передовой, ученых и учителях в глубинке, а не только о «мифологизированных персонажах». В культурной части нужно обсуждать не только классиков, но и современных художников, а также влияние русского рока и народных мелодий. Главное — не перегрузить студенческое расписание.

Иван Курбаков также высказался против инициативы о создании приложения для оценки принятия студентами традиционных ценностей, о которой ранее сообщал «Коммерсантъ».

Эксперт уверен, что это «опасный путь», который может превратиться в инструмент давления. По его мнению, намного важнее вовлекать молодых людей в волонтерскую деятельность.