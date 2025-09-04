В России предложили ввести единую форму для учителей

Заместитель главы Союза православных хоругвеносцев Игорь Мирошниченко в беседе с «Абзацем» заявил, что школьным учителям нужна единая форма с элементами национальной одежды. По его словам, унифицированный стиль помогает настроиться на серьезный учебный процесс и поддерживает сосредоточенность.

Мирошниченко отметил, что такая форма должна не только создавать деловую атмосферу, но и вызывать у учеников положительные впечатления от образовательного процесса. В качестве основы он предложил использовать национальные элементы, адаптированные под современные условия.

«Этим должны заниматься профессиональные модельеры. Необходимо разработать форму, которая будет сочетать традиции и современность. Можно опереться на опыт дореволюционных учебных заведений, переработав его под сегодняшние реалии. Для мужчин, например, это может быть косоворотка под пиджак. Национальный элемент обязательно должен присутствовать и в мужской, и в женской одежде», – пояснил он.

По мнению Мирошниченко, введение такой формы также будет способствовать укреплению традиционных ценностей и развитию культуры.