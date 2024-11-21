В России предложили ужесточить правила прохождения медосмотра для водителей

В России хотят ужесточить правила получения медсправки для водительских прав — обязательной сдачей анализов на наркотики. Это связано с мошенническими действиями, которыми пользуются некоторые водители. Об этом в своем телеграмм-канале сообщает интернет-СМИ Mash.

За 9 месяцев этого года 10% от всех ДТП произошло по вине или c участием пьяных водителей. В авариях погибло 105 человек, более 2500 пострадало. Отмечается, что в ДТП стабильно попадают водители, которые уже лишались прав за вождение в нетрезвом виде.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр считает, что происшествий могло быть значительно меньше, если б получить медсправку стало не так просто.



В связи с этим автомобильный союз обратился в Минздрав с просьбой создать базу граждан, наблюдающихся у врачей, психиатров и наркологов. Также предложили внести поправки в законодательство, по которым будущие водители будут сдавать анализы на наркотические вещества.