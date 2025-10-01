В России предложили ставить на «Госуслугах» метки об алкоголизме и расстройствах психики

Создатель патриотического движения «Армия трезвости», чемпион мира по боям без правил Павел Болоянгов, предложил ввести на портале «Госуслуги» специальные метки, указывающие на алкогольную зависимость и психические расстройства. По его мнению, такая мера поможет защитить общество от общения с потенциально опасными людьми и сформировать институт репутации.

В беседе с изданием «Абзац» Болоянгов объяснил, что информация о состоянии здоровья должна быть доступна общественности.

«Необходимо людей предупреждать, если человек хотя бы раз попадал в психоневрологический диспансер. Если он там был, значит, у него не все в порядке с психикой. Об этом надо сообщать», — уверен Болоянгов.

Он считает, что открытая информация об алкоголиках также пойдёт на пользу, поскольку их действия могут навредить как отдельным людям, так и целым коллективам.

Сейчас в личном кабинете на «Госуслугах» граждане могут увидеть свои официальные документы, запросить справки и выписки, а также получить данные об имуществе. Однако платформа не имеет права разглашать информацию о медицинских диагнозах пользователей.