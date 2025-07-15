В России предложили создать специальный совет по контролю за непристойным контентом в соцсетях и СМИ

Первый заместитель председателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло в беседе с «Абзацем» предложил создать в России специальный орган, который будет отслеживать непристойный контент в социальных сетях и средствах массовой информации.

«Было бы правильно ввести такой аудиальный совет — аналог органов, действующих в Великобритании или Франции. Совет должен обладать правом принимать решения без возможности судебного оспаривания, иметь определённый список требований и полномочия по лишению аккредитации или ограничению доступа к каналам, блогам и СМИ, если, например, у них более десяти тысяч подписчиков», — отметил Пожигайло.

Он уточнил, что во Франции подобный совет состоит из девяти человек: по три представителя от президента, верхней и нижней палат парламента. Орган имеет полномочия приостанавливать деятельность или изымать лицензии за распространение непристойного визуального контента — причём решения совета не подлежат обжалованию в суде.

По словам Пожигайло, несмотря на неизбежную долю субъективности в оценке материалов, подобный механизм был бы эффективным инструментом в борьбе с откровенным и неприличным контентом в интернете и СМИ.