В России предложили сократить рабочую пятницу для женщин

Депутат Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Минтруда Антону Котякову с идеей сократить рабочую пятницу для женщин на два часа, сообщили РИА Новости.

При этом, по его мнению, это нужно сделать с сохранением средней зарплаты.

Чернышов отметил, что, по данным аналитиков, длительность рабочей недели в России в первом квартале прошлого года увеличилась до 38 с половиной часов.

«Увеличение рабочих часов произошло в основном за счет роста экономической активности именно женщин», – говорится в обращении депутата.

В нем указано, что с 2022 годом рабочая неделя у них выросла на 27 минут, у мужчин – всего на четыре минуты. При этом женщины выполняют большинство домашних дел, а также ухаживают за детьми, тратя на это около шести часов в день.

Эта мера должна стать обязательной для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих, а для частных компаний носить рекомендательный характер, добавил Чернышов.