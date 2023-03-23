В России предложили смягчить экологические требования к бензину

Вице-премьер Александр Новак поручил Росприроднадзору изучить возможность использования монометаланилина (ММА) в качестве присадки для производства бензина К5 (включает АИ-92, АИ-95, АИ-98). Чиновник поставил задачу службе оценить влияние этой добавки на атмосферный воздух, выбросы и здоровье человека. С копией протокола совещания у вице-премьера ознакомились «Известия».

Монометаланилин — это добавка для увеличения октанового числа бензина (показатель, который характеризует детонационную стойкость топлива, то его способность противостоять самовоспламенению при сжатии). Недостаточно высокое октановое число может приводить к проблемам с моторами у машин.

Добавка ММА применялась на российских нефтеперерабатывающих заводах до 2016 года, но была запрещена Минэнерго. Тогда ведомство указало на негативное влияние присадки на бензин, а также состояние агрегатов автомобиля и экологию.

Применение монометаланилина позволяет на 10-15% снижать себестоимость топлива, отметил советник Ассоциации нефтепереработчиков Михаил Ершов.

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