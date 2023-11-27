В России предложили сажать 7 лет за контрабанду жидкостей для вейпов

Комитет Совфеда по экономической политике предлагает бороться с незаконным ввозом в Россию жидкости для электронных сигарет, включив ее в перечень стратегически важных товаров. Контрабандистов предлагают сажать на срок от 3 до 7 лет, пишут «Известия».

Предложения сенаторов, подписанные руководителем комитета Андреем Кутеповым направлены помощнику президента Максиму Орешкину.

Сейчас за контрабанду вейпов и жидкостей уголовная ответственность не предусмотрена. Нарушителей привлекают к ответственности административной.

В статье УК о контрабанде алкоголя и табака речь идет о незаконном перемещении продукции через таможенную границу. А такой границы между странами-членами ЕАЭС нет.

Сигареты и спиртное с 2024 года включены в список стратегически важных товаров, наказание за их контрабанду распространяется и на пересечение государственной границы России.