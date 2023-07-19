Среда, 19 июля, 2023
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В России предложили отменить ночные полеты, чтобы лучше отслеживать провокации ВСУ

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Фото: Pxhere

Политолог Алексей Ванифатов считает, что участившиеся атаки ВСУ требуют особых мер реагирования.

По его словам, атаки в основном совершаются в ночное время, и, какими бы опытными ни были специалисты ПВО, ночью пропустить БПЛА легче, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Поэтому, отметил политолог, Росавиация, в зависимости от часовых поясов, времени захода солнца в конкретных регионах и возможного уровня угроз, может установить комендантские часы, в которые полеты любых самолетов будут запрещены.

Специалист считает, что если такой запрет потенциально сможет спасти хотя бы одну жизнь, то его надо обсуждать и принимать.

Что касается полного закрытия неба над территорией России, то даже это не убережет нашу страну от провокаций ВСУ, уточнил Алексей Ванифатов.

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