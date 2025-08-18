Понедельник, 18 августа, 2025
В России предложили обязать супругов венчаться, чтобы не получить «нечеловеческое наказание»

Алексей Самохин
Изображение от freepic.diller на Freepik

Заместитель главы Союза православных хоругвеносцев Игорь Мирошниченко в интервью изданию «Абзац» предложил ввести обязательное венчание для всех пар в России. По его мнению, это поможет изменить отношение общества к незарегистрированному сожительству, которое он называет «блудным».

Мирошниченко считает, что обязательное венчание заставит мужчин относиться к отношениям более ответственно. Это будет свидетельствовать о намерении создать семью, родить детей и связать свою жизнь с женщиной навсегда.

По его словам, церковный брак закрепляет союз не только юридически на земле, но и «на небе». Нарушение этого обета влечёт за собой «нечеловеческое наказание».

Мирошниченко напомнил, что в Российской империи венчание было обязательным, а дети, рождённые вне такого брака, считались незаконнорожденными. Сейчас в России, с точки зрения церкви, много «незаконнорожденных» детей, поскольку браки не закрепляются венчанием.

Новости мира

Зеленский публично отверг план Трампа и выдвинул свои условия

На совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе Владимир Зеленский публично отверг ключевые пункты мирного плана президента США Дональда Трампа
Происшествия

Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области

По последним данным на предприятии погибло 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек.
Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости Касимова

Крупный пожар потушили в Касимовском округе, обошлось без пострадавших 

В результате пожара строение повреждено огнём на площади 90 квадратных метров. Причину произошедшего установят специалисты. 
Общество

Скопление машин экстренных служб заметили в районе Дягилево в Рязани

По информации очевидцев, сотрудники скорой помощи прибыли на вызов о гибели ребёнка.

Власть и политика

Мошенники создали фейковые страницы и чаты от имени руководителей администрации Рязани

От их имени создают чаты, в которые добавляют жителей города и просят выслать «уникальный ключ», полученный через бота
Новости России

Выигравшая 33 миллиона в лотерею россиянка рассказала о приметах и знаках о выигрыше

Судьба иногда подаёт знаки — нужно лишь суметь их заметить. Именно так произошло с Анжеликой из Чувашской Республики, которая стала одной из трёх суперпобедителей тиража №150 лотереи «Мечталлион».
Общество

В Дашково-Песочне открылся обновленный пункт приёма платежей компании «Р-Энергия»

По словам генерального директора компании Ильи Шишкина, раньше там находился киоск, принимавший оплату, но было принято решение заменить его на более современное и удобное место.
Происшествия

Число пострадавших во время ЧП в Рязанской области выросло до 154 — МЧС

Половина разрушенных на площади 3000 квадратных метров конструкций разобрана.
Происшествия

Трое детей и взрослый пострадали в ДТП под Рязанью 

Авария с участием трёх автомобилей случилась днём в субботу, 16 августа, на 484-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо».
Происшествия

Рязанской пенсионерке, ставшей жертвой мошенников, вернут деньги после вмешательства прокуратуры

Злоумышленники, представившись сотрудниками сотовой компании, предложили женщине предоставить паспортные данные и пароль от «Госуслуг», после чего убедили ее перечислить 50 тыс. рублей на «безопасный» счет.
Кино и ТВ

«Экстрасенсы. Битва сильнейших» возвращается на ТНТ — с новыми лицами, борьбой за выживание и интригами  за кадром

Главная интрига сезона — появление двух новых участников, имена которых до эфира строго держатся в секрете.
Культура и события

Рязанка прошла кастинг проекта «Ну-ка, все вместе!» телеканала «Россия»

Программа вышла в эфир в пятницу, 15 августа. 