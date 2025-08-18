В России предложили обязать супругов венчаться, чтобы не получить «нечеловеческое наказание»

Заместитель главы Союза православных хоругвеносцев Игорь Мирошниченко в интервью изданию «Абзац» предложил ввести обязательное венчание для всех пар в России. По его мнению, это поможет изменить отношение общества к незарегистрированному сожительству, которое он называет «блудным».

Мирошниченко считает, что обязательное венчание заставит мужчин относиться к отношениям более ответственно. Это будет свидетельствовать о намерении создать семью, родить детей и связать свою жизнь с женщиной навсегда.

По его словам, церковный брак закрепляет союз не только юридически на земле, но и «на небе». Нарушение этого обета влечёт за собой «нечеловеческое наказание».

Мирошниченко напомнил, что в Российской империи венчание было обязательным, а дети, рождённые вне такого брака, считались незаконнорожденными. Сейчас в России, с точки зрения церкви, много «незаконнорожденных» детей, поскольку браки не закрепляются венчанием.