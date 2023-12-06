В России предлагают запретить давать мальчикам женские имена и наоборот

В ГД РФ работают над законопроектом, согласно которому, запрещается регистрировать детей под именами, не соответствующими их полу. Автором инициативы выступила первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия»). Текст законопроекта приводят «Известия».

В документе говорится, что участились случаи присвоения родителями имён детям, которые не соответствуют их полу. Известен случай, когда при рождении девочки родители дали ей имя Михаил. Сейчас при регистрации рождения запрещены имена состоящие из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, знаков, за исключением дефиса. Кроме того, не допускается использование мата, рангов, должностей и титулов. Тем не менее, ЗАГС не вправе отказать в регистрации имени ребенка, если родители «целенаправленно называют мальчиков женскими именами, а девочек — мужскими, обращает внимание парламентарий Буцкая.

Автор законопроекта добавляет: имеются в виду те имена, которые определённо соответствуют мужскому или женскому полу. Под действие законопроекта не подпадают имена, которые подходят и для мальчиков, и для девочек. Кроме того, нет задачи запрещать давать девочкам такие имена, как Миша, Павла, Петра, Ивана, Романа. Многие из них, например, распространены в странах Восточной Европы.