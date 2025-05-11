В России появилось 16 новых миллионеров благодаря тиражу лотереи ко Дню Победы

Сегодня в России 16 человек стали миллионерами после розыгрыша праздничного тиража лотереи «Мечталлион», приуроченного ко Дню Победы. Тираж № 138 прошёл по обновлённым правилам, на кон было поставлено более 80 миллионов рублей. При этом общая сумма выигрышей превысила 114 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи» — бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.

Счастливые билеты, принёсшие по 1 миллиону рублей, были куплены в Москве, а также в Иркутской, Костромской, Московской, Тверской, Ульяновской областях, Республике Татарстан, Ямало-Ненецком автономном округе, через официальный сайт и мобильное приложение «Национальная Лотерея».

Всего в праздничном тираже выиграли 829 427 билетов, общая сумма призов составила 114 567 460 рублей.

Реклама

В пресс-службе отметили, что «Национальная Лотерея» всегда выполняет заявленные условия розыгрышей.

«Сегодня, в честь Дня Победы, среди участников „Мечталлион“ было разыграно более 114 миллионов рублей — значительно больше гарантированного призового фонда. Билет стоит всего 100 рублей, но каждую неделю появляются новые миллионеры. На сегодняшний день их уже более 1 700 человек. Кроме того, суперприз от 100 миллионов рублей был разыгран 11 раз за последние 2,5 года», — добавили в пресс-службе.