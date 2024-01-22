Понедельник, 22 января, 2024
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В России планируют ввести психолого-педагогическую экспертизу игрушек

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Изображение от Freepik
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В России планируют проводить психолого-педагогическую экспертизу игрушек. Проект соответствующего ГОСТа подготовило Роскачество, сообщают «Известия».

Критерии будут определять возрастную маркировку игрушек и их безопасность для психики. Вредными будут считаться игрушки, побуждающие к опасным действиям, представляющим угрозу жизни и здоровью, оправдывающие насилие, содержащие изображения сексуального насилия и изготовленные иностранными агентами.

По возрасту товары будут делить на четыре категории: для детей до 6 лет, старше 6 лет, старше 12 и 16 лет.

Сейчас каких-либо мер по контролю за игрушками, поступающими на рынок, нет. После принятия изменений к покупателям будут попадать только те игрушки, которые не вызывают ужас, пропагандируют концепцию торжества добра над злом и не побуждают к антиобщественным действиям.

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