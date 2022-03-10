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Четверг, 10 марта, 2022

В России планируют ввести предельные отпускные цены на социально значимые товары и лекарства

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В России планируют ввести предельные отпускные цены на социально значимые товары и лекарства

7info
рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

В России рассматривают законопроект, разрешающий правительству устанавливать предельные отпускные цены производителей на социально значимые товары и лекарства, а также предельные размеры оптовых и розничных надбавок. Об этом утром 10 марта сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Политик заявил, что искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо. Власти понимают, что рост цен в условиях санкций неизбежен, так как некоторые товары зависят от курса валют, есть трудности в поставках из-за рубежа. Но есть продукты, товары, которые производят в России. По ним резкий рост цен непонятен.

— По имеющейся информации, поставщики располагают необходимыми запасами товаров, дефицита нет. В этом случае рост цен носит необоснованный характер, — пишет Володин.

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