В России ответили на «озарение» Трампа по Украине анекдотом про падающий самолет

Высказывание президента США Дональда Трампа по спецоперации напоминает анекдот про падающий самолет, сообщил политолог Федор Лукьянов в телеграм-канале.

Глава Белого дома написал в соцсетях после встречи с Владимиром Зеленским, что Украина при помощи Европы может вернуть «всю территорию в изначальном варианте и, возможно, пойти дальше». Также он назвал борьбу России «бессмысленной».

«Вспоминая бородатый анекдот, «экипаж прощается с вами и желает вам приятного полета», — отметил Лукьянов.

По его мнению, подход Трампа таков: вы покупайте оружие, а так — вольному воля.

Также пост политика напомнил Лукьянову стихотворение Николая Некрасова «Железная дорога».