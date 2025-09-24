Среда, 24 сентября, 2025
11 C
Рязань
Новости России

В России ответили на «озарение» Трампа по Украине анекдотом про падающий самолет

powder
Фото: The White House

Высказывание президента США Дональда Трампа по спецоперации напоминает анекдот про падающий самолет, сообщил политолог Федор Лукьянов в телеграм-канале.

Глава Белого дома написал в соцсетях после встречи с Владимиром Зеленским, что Украина при помощи Европы может вернуть «всю территорию в изначальном варианте и, возможно, пойти дальше». Также он назвал борьбу России «бессмысленной».

«Вспоминая бородатый анекдот, «экипаж прощается с вами и желает вам приятного полета», — отметил Лукьянов.

По его мнению, подход Трампа таков: вы покупайте оружие, а так — вольному воля.

Также пост политика напомнил Лукьянову стихотворение Николая Некрасова «Железная дорога».

Самые читаемые материалы

Новости России

Замеченный над Одессой необычный беспилотник — предвестник мощнейшего удара по городу

Эксперты телеграм-канала «Хроника Гераней» предполагают, что над городом летал беспилотник «Италмас», производимый компанией Zala.
Новости России

Россия нанесла ответный удар за атаку на Крым — досталось ВСУ и наёмникам 

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по нескольким целям.
Транспорт и дороги

В рязанском автобусе мать везла ребёнка стоявшего на поручне у окна 

Водитель автобуса сделал женщине замечание, но она не реагировала. 
Происшествия

Павел Малков прокомментировал уничтожение БПЛА над Рязанской областью

По данным Минобороны, с полуночи до 7 утра 23 сентября над Россией было уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Общество

Опубликована карта бесплатного Wi-Fi в Рязани

Точки доступа работают в МФЦ, учреждениях культуры, спорта, торгово-развлекательных центрах, в кафе и ресторанах, а также в отделениях банков. 

Последние новости

Новости России

Экс-чиновник Росимущества Борис Авакян найден мертвым

По данным телеграм-канала BAZA, Авакян покончил с собой, заперевшись в туалете. 
Новости России

Православный мессенджер «Зосима» появился в Google Play

Согласно описанию, приложение позволяет следить за расписанием богослужений и другими важными событиями храма.
Власть и политика

Мэр Рязани рассказал, когда в городе включат отопление

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов рассказал о готовности города к новому отопительному сезону. По его словам, теплоснабжающие организации уже готовы к работе.
Культура и события

Традиционный фестиваль «Грибы с глазами» пройдёт под Рязанью 27 сентября

Организаторы обещают развлекательную программу: дискотеку в сапогах и выступление кавер-группы Bootleggers.
Происшествия

Суд назначил дату рассмотрения дела экс-сенатора Ирины Петиной

По данным следствия, с 2011 по 2014 год и в 2020 году Петина, будучи заместителем министра здравоохранения Рязанской области, получила взятки на общую сумму более 57,5 млн рублей.
Новости России

Пришедшего менять паспорт жителя Екатеринбурга забрали на СВО

В Екатеринбурге 45-летнего Виталия Пяньковского, который пришел менять паспорт,...
Новости России

Гладков заявил о четырех летящих на Белгород украинских самолетах 

В сторону Белгорода летят четыре самолета ВСУ, сообщил губернатор...
Новости России

В Воронеже разгорелся скандал из-за отказа участника СВО быть депутатом

Ветеран спецоперации Евгений Евсюков добровольно отказался от мандата депутата...