В России назвали города, где живут счастливее, чем в Москве и Петербурге

Население Юга России и Поволжья живет более счастливо, чем жители Москвы и Санкт-Петербурга, пишет РБК со ссылкой на опрос SuperJob.

Средний уровень удовлетворенности по стране составил 6,18 балла из 10. Лучшие показатели зафиксировали в Самаре — 6,75, Ростове-на-Дону — 6,70, Краснодаре — 6,48.

Москва же набрала 5,81 балла, а Петербург — 5,85. В целом, показатель удовлетворенности жизни в столицах оказался одним из наиболее низких, несмотря на более высокие зарплаты.

Среди городов-миллиоников низкие баллы также получили Волгоград — 5,71, Омск — 5,59, Челябинск — 5,58.

В опросе приняли участие более десяти тысяч человек. Выяснилось, что мужчины в среднем менее удовлетворены жизнью, чем женщин.