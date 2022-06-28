25.9 C
Рязань
Вторник, 28 июня, 2022

В России намерены избавиться от «чёрных риэлторов»

spot_img
Татьяна Проводина

В России намерены избавиться от «чёрных риэлторов»

House фото создан(а) rawpixel.com - ru.freepik.com

Поправки, предлагающие запрет на продажу жилых долей меньше 6 квадратных метров, сегодня рассмотрит нижняя палата парламента во втором чтении. Об этом сообщает газета «Известия».

Нововведение не позволит полностью избавиться от проблемы, – считают эксперты.

Схема мошенников такова. Они присматривают людей в трудной жизненной ситуации, предлагают гражданам деньги без процентов в обмен на выкуп микродоли в квартире. Так злоумышленники получают право на доступ в помещение. Затем создают невыносимые условия проживания для собственника помещения, и человек оказывается на улице. Квартиру мошенники перепродают.

Принятие поправок, по мнению специалистов, лишь увеличит размер предлагаемой суммы. «Чёрные риэлторы» всё равно будут пытаться заполучить жилплощадь.

Ранее в «Деловой России» сообщали, что число сделок на рынке жилья с участием «чёрных маклеров» растёт каждый год на 17-20%.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7