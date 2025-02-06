Четверг, 6 февраля, 2025
-2.9 C
Рязань
Изображение от wayhomestudio на Freepik
Общество

В России начали продавать «БДСМ-кружки» с религиозным подтекстом

Алексей Самохин

На маркетплейсах и в супермаркетах появились кружки с аббревиатурой «БДСМ», расшифрованной как «Боже, дай сил мне». Такой креатив вызвал критику со стороны Русской православной церкви.

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с «Абзацем» осудил подобную продукцию. По его словам, это неудачная попытка привлечь внимание, не имеющая оправданий.

— Мы считаем, что таким коммерческим или маркетинговым шагам нет никаких оправданий. Христианское смирение не исключает необходимости соблюдения правопорядка, — заявил он.

Реклама

Кипшидзе напомнил, что в России действует закон о защите чувств верующих, и допустил, что продажу таких кружек могут оценить с точки зрения административного или уголовного законодательства.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.