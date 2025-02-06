В России начали продавать «БДСМ-кружки» с религиозным подтекстом

На маркетплейсах и в супермаркетах появились кружки с аббревиатурой «БДСМ», расшифрованной как «Боже, дай сил мне». Такой креатив вызвал критику со стороны Русской православной церкви.

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с «Абзацем» осудил подобную продукцию. По его словам, это неудачная попытка привлечь внимание, не имеющая оправданий.

— Мы считаем, что таким коммерческим или маркетинговым шагам нет никаких оправданий. Христианское смирение не исключает необходимости соблюдения правопорядка, — заявил он.

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Кипшидзе напомнил, что в России действует закон о защите чувств верующих, и допустил, что продажу таких кружек могут оценить с точки зрения административного или уголовного законодательства.