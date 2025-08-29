Пятница, 29 августа, 2025
В России набирает популярность новый тренд — «сонные туры». Эксперт объяснил, стоит ли переплачивать

Алексей Самохин
Изображение от wayhomestudio на Freepik

Россияне начали бронировать специальные «сонные туры», чтобы выспаться и избавиться от усталости. Номера в таких отелях оснащены ортопедическими матрасами, утяжелёнными одеялами и масками для сна. Однако цена на такой отдых может быть на 25% выше. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», стоит ли переплачивать за эти услуги.

Почему не стоит переплачивать

По словам Мельника, все российские отели повышенной категории комфорта и так обязаны придерживаться ГОСТа, который регулирует качество матрасов. В пятизвёздочных сетевых отелях используют дорогие матрасы, на которых «человек уснёт не хуже, чем на любом ортопедическом».

К тому же, по мнению эксперта, обычный человек вряд ли сможет отличить ортопедический матрас от качественного обычного. Поэтому он рекомендует бронировать привычные отели повышенной категории комфорта, а не доплачивать за «сонный тур».

Что гарантирует хороший отдых

Николай Мельник отметил, что во многих отелях и без «сонных туров» есть всё для полноценного отдыха:

Меню подушек. Это услуга, которая позволяет выбрать подушку по своим предпочтениям.

Подготовка ко сну. Некоторые отели предлагают лавандовые мешочки или вибропластины для более комфортного засыпания.

По словам эксперта, в таких условиях человек легко заснёт и без тяжёлого одеяла или маски.

Мельник подчеркнул, что полноценный отдых зависит от совокупности условий, а не от одного лишь матраса. Главное — это:

номера на верхних этажах;

полный блэкаут в комнате;

отсутствие шума и других внешних раздражителей.

Если эти условия соблюдены, человеку не понадобится ортопедический матрас, чтобы быстро уснуть и легко проснуться.

