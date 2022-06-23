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Четверг, 23 июня, 2022

В России может сократиться ассортимент газированных напитков

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Татьяна Проводина

В России может сократиться ассортимент газированных напитков

чай
Изображение Couleur с сайта Pixabay

Российским производителям не хватает углекислого газа, необходимого для изготовления напитков. Об этом пишет «Коммерсант ФМ». Концерны столкнулись с закупкой ингредиента в мае.

Кроме того, за два предыдущих года было сделано мало запасов СО2: в разгар пандемии газ перенаправляли на нужды медицины.

Компании стараются пополнить запасы, не исключая сокращения ассортимента напитков уже в июле. В частности, «Очаково» наращивает потребление собственного углекислого газа, получаемого в результате брожения.

Ситуацию может осложнить жаркая погода, которая традиционно повышает спрос на прохладительные напитки.

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