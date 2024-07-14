Воскресенье, 14 июля, 2024

В России могут запретить курить рядом с остановками и магазинами

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от wirestock на Freepik

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает запретить курение табака и потребление никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта.

Как пишут РИА Новости, курить могут запретить на остановках общественного транспорта и в пяти метрах от них, у входов в магазины и различные организации, которые располагаются в многоквартирных жилых домах.

Сегодня существует запрет на курение на станциях метрополитена, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов и аэропортов.

Предполагается, что закон позволит учесть интересы граждан, которые испытывают неудобство от курения. Также он позволит создать для них «более благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма».

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