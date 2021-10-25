В России могут запретить использование бытовых усилителей сотовой связи

«Вымпелком» предложил Минцифры разработать нормативные документы, запрещающие ввоз в РФ, установку и эксплуатацию бытовых усилителей сотового сигнала (репитеров). Об этом «Известиям» рассказал директор по регуляторным вопросам оператора Константин Зудин. Такое обращение поступило в Минцифры, подтвердили в ведомстве. В министерстве отчасти разделяют озабоченность операторов, отметил директор департамента госрегулирования рынка телекоммуникаций Минцфиры Дмитрий Тур.

Участники сотового рынка отмечают, что дешевые репитеры фактически становятся генераторами помех и могут глушить сотовую связь на расстоянии сотен метров или даже километров. Особенно остро эта проблема стоит в Москве и Подмосковье — каждый год в столице и области выявляется несколько сотен таких источников помех, причем выключить удается далеко не все из них, сетуют в отрасли.

Действующие механизмы для борьбы с незаконно установленными репитерами и их владельцами малоэффективны, считает представитель «Мегафона». По его мнению, необходимо разработать нормативно-правовые акты, которые позволили бы решить проблему.

Предложенный «Вымпелкомом» вариант кажется рабочим и достоин обсуждения — ввоз репитеров должен быть доступен только компаниям из утвержденного списка, считает представитель Tele2 Дарья Колесникова.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Подключение без правил: усилители сотового сигнала просят запретить