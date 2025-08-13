В России могут ввести штраф до 15 тысяч рублей за так называемую «иранскую тонировку» — рулонные шторки, которые легко крепятся и снимаются. Об этом пишет SHOT.

Эти аксессуары особенно популярны у водителей, желающих скрыться от солнца и посторонних взглядов, но избежать штрафа за тонировку. «Иранские шторки» крепятся на присосках: при остановке инспектором ГИБДД их можно быстро снять, и замерить светопропускание стекла и выписать штраф уже не получится. Аналогичный эффект дают съёмные каркасные шторки.

Как рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, такие устройства повышают риск ДТП. В связи с этим организация направила министру внутренних дел предложение ввести штраф за использование любых приспособлений, имитирующих тонировку: не менее 5 тысяч рублей за первое нарушение и не менее 15 тысяч — за повторное.

Кроме того, предлагается полностью запретить продажу подобных изделий в России.