В России могут ввести новые требования к сигаретам

В первом квартале 2024 года в правительство представят новые требования к самозатухающим сигаретам. С предложением проработать вопрос об обращении в стране только сигарет с пониженной воспламеняющей способностью выступили Минздрав и МЧС.

Как сообщили ТАСС в пресс-службы МЧС России, сейчас в России высок риск возникновения пожаров и нанесения вреда жизни и здоровью людей из-за курения табачных изделий. По инициативе МЧС и Минздрава пункт по проработке новых требований к сигаретам включён в план мероприятий по реализации Концепции осуществления госполитики противодействия потреблению табака и другой никотинсодержащей продукции. Предлагается разрешить в России исключительно сигареты с пониженной воспламеняющей способностью.

«Доклад в правительство РФ с проектом решения Евразийской экономической комиссии предусмотрен в первом квартале 2024 года», – рассказал собеседник ТАСС.

В МЧС добавили, что уже принят техрегламент Таможенного союза на табачную продукцию. В нём закреплён термин «сигареты с пониженной воспламеняющей способностью» и дано его определение.

Российский Минздрав и МЧС подготовили проект распоряжения коллегии Евразийской экономической комиссии, предусматривающий меры по противодействию потреблению табака и другой никотинсодержащей продукции в России.

Технология производства самозатухающих сигарет основана на нанесении на папиросную бумагу двух или трёх тонких полос менее пористой бумаги. Это замедляет тление сигареты. Достигнув «барьера», процесс тления по сигарете не распространяется и через две минуты прекращается, если нет принудительной подачи окислителя в зону тления, то есть курильщик не делает очередную затяжку. Но есть и другие технологии – к примеру, использование более плотной бумаги.

«Бумага с пониженной воспламеняющей способностью в России не производится. Реализация этой инициативы напрямую связана с локализацией производства такой бумаги в РФ», – отметили в МЧС.

С начала 2022 года из-за неосторожности при курении возникло почти 35 тысяч пожаров. Треть из них произошла в зданиях и сооружениях, остальные – на открытой территории. По сравнению с прошлогодним показателем число таких пожаров снизилось более чем на 10%.