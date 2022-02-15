В России могут ввести налог по факту конвертации криптовалют в рубли 

В Минэкономразвития России предложили разрешить майнинг криптовалют в регионах с устойчивым профицитом генерации электроэнергии и ввести приемлемые тарифы на ее использование для компаний. Это позволит избежать рисков нехватки мощностей для снабжения жилья и промышленности на остальных территориях, сообщили в пресс-службе министерства.

Предлагается установить пониженные расценки за подключение майнинговых ферм и центров обработки данных к энергоисточникам, а также невысокие тарифы Федеральной сетевой компании, то есть за само использование электричества.

Кроме того, добычу криптовалют следует признать коммерческой деятельностью и взимать налоги по факту обмена криптовалют в рубли по примеру системы в Японии и Германии, добавили в Минэке.

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Там озвучили еще одно предложение: ввести порог на использование электроэнергии физлицами. Его превышение будет сигналом на осуществление майнинга потребителями и установление для них более высокого тарифа, как для бизнеса.

В Минэрго поддержали введение регулирования добычи криптовалют. Однако в Центробанке выступили за запрет майнинга и оборота цифровых валют.

Налогообложение показывает введение криптовалют в правовое поле, и это позитивный шаг, отметил аналитик инвестиционной компании Exante Владимир Ананьев. Налог на майнинг может составить 20% прибыли для крупных компаний, из которых 18% пойдут в бюджет региона. При этом признание актива должно проходить в момент конвертации.

Подробности читайте в материале «Известий»:

Вышли на бит: в России могут ввести налог при выводе крипты в рубли