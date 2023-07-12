В России могут вернуть услугу аренды мест на кладбищах

Такую идею выдвинул известный шоумен и звезда 90-х Стас Барецкий.

Его слова передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Шоумен отмечает, что в 90-х такая услуга пользовалась спросом и попытаться возродить ее можно сейчас.

Так, президент Союза профессиональных ритуальных агентов планирует заключать с желающими воспользоваться услугой договор на определенный срок. По его окончанию тело усопшего будут забирать и хоронить заново родные.

Целью услуги будет возможность перезахоронения с бюджетного места на более «элитное».

«На Ваганьковском кладбище месяц захоронения будет стоить 200-300 тысяч рублей! В Мытищах или Химках — от 20 тысяч, в зависимости от срока аренды могилы. Но есть у нас могилы и от 5 тысяч рублей. Будут у нас и могилы в аренду с дальнейшим выкупом для тех, кто не может оплатить похороны усопшего сразу. Своеобразная ипотека», — поделился Барецкий.