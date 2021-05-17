В России могут увеличить наказание за изготовление взрывчатки

Тюремный срок за изготовление самодельных взрывчатых веществ предлагают увеличить вдвое. Это еще один законопроект, который может быть принят Госдумой после трагедии с расстрелом учеников казанской школы, выяснили «Известия».
Документ «О внесении изменений в статью 223.1 УК РФ» будет внесен на рассмотрение депутатов в ближайшее время. Им предлагается в два раза ужесточить ответственность за незаконное изготовление взрывчатых веществ, а также незаконные изготовление, переделку или ремонт взрывных устройств.
За такое преступление будет грозить наказание от 6 до 11 лет (сегодня от 3 до 6 лет). За те же деяния, совершенные по предварительному сговору группы лиц, предполагается лишение свободы от 8 до 12 лет (сегодня от 5 до 8 лет). Если преступление совершила организованная группа лиц, то лишение свободы составит от 12 до 15 лет (сегодня от 8 до 12 лет).
В ней приводится статистка МВД и Генпрокуратуры, посвященная преступлениям, совершенным по этой статье. С 2015 по 2018 год органы правопорядка зафиксировали более 500 таких случаев.
Как сообщил «Известиям» первый зампред фракции «Единая Россия», автор инициативы Адальби Шхагошев, законопроект он начал разрабатывать еще после трагедии в Керчи в 2018 году, когда массовое убийство в крымском колледже устроил Владислав Росляков. В других фракциях к инициативе отнеслись положительно.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Сдать фитиль: наказание за изготовление взрывчатки хотят увеличить вдвое