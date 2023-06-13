Вторник, 13 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

В России могут расширить круг лиц с правом оказывать первичную медицинскую помощь

Татьяна Проводина
Фото с сайта правительства Рязанской области

В России предлагают расширить перечень лиц, которые могут оказывать первичную медико-санитарную помощь. Законопроект внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов, — пишет «Парламентская газета».

Один из авторов инициативы — председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. По его словам, в последнее время существенно возросла потребность в качественной реабилитации.

Это связано с пандемией коронавируса и с проведением специальной операции: вопрос оказания психологической помощи стал занимать особое место, – отметил депутат от Рязанской области.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Рязанский завод «Саста» представил новинки и реализованные проекты главе Минпромторга России Денису Мантурову

23-я международная выставка «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» прошла в Москве.

Рязанский предприниматель Сергей Цыганов разбился насмерть при прыжке с парашютом

Трагедия случилась в минувшие выходные под Коломной.

14 июня в Рязанской области воздух прогреется до 26 градусов

Ночная температура — от 6 до 11 градусов.

В Рязанской области суд вынес приговор мужчине, до смерти избившему сожительницу

Виновному назначили 7 лет лишения свободы.

Выставка религиозного искусства откроется в Рязанском художественном музее

Выставка работ Михаила Шевцова откроется 15 июня в 16 часов.

Рязанцы могут выбрать хэдлайнера фестиваля КВН «Поющий косопуз-2023»

Коллектив, набравший наибольшее число голосов, выступит для рязанских зрителей.

В Рязани 7 росгвардейцев – участников СВО получили госнаграды

Семеро сотрудников и военнослужащих регионального Управления Росгвардии отличились в ходе спецоперации.

Трагически погибла рязанская певица Евгения Кузнецова

Кузнецова — уроженка города Ряжска Рязанской области. 20 июня ей могло бы исполнится 32 года.

Выставка с пристройством собак и кошек пройдёт в рязанском Лесопарке 24 июня

В программе — выставка животных, развлечения для детей, мастер-классы, угощения и традиционная ярмарка.

В Рязанском районе произошло массовое ДТП

По свидетельству очевидца, столкнулись три машины - Mitsubishi, Great Wall и «Лада Веста».

13 июня на ТНТ стартует новый комедийный сериал «Вика-Ураган»

Это история девушки Вики, попавшей в тяжелую ситуацию и вынужденной заново строить свою жизнь в мире, который ее не понимает и не принимает.

В Рязанской области пройдёт семейный туристический фестиваль

Регистрация на мероприятие, приуроченное к празднованию Дня семьи, любви и верности, уже открыта.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации