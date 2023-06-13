В России могут расширить круг лиц с правом оказывать первичную медицинскую помощь

В России предлагают расширить перечень лиц, которые могут оказывать первичную медико-санитарную помощь. Законопроект внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов, — пишет «Парламентская газета».

Один из авторов инициативы — председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. По его словам, в последнее время существенно возросла потребность в качественной реабилитации.

Это связано с пандемией коронавируса и с проведением специальной операции: вопрос оказания психологической помощи стал занимать особое место, – отметил депутат от Рязанской области.