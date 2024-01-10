В России могут появиться полки с бесплатными продуктами

Торговые сети и продуктовые магазины в России предлагают обязать создавать полки с продуктами, у которых истекает срок годности, пишут «Известия».
Законопроект о создании «социальных полок» собираются внести в Госдуму 10 января депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Ими смогут воспользоваться пенсионеры и социально незащищённые категории населения, имеющие подтверждающие статус документы.
В пояснительной записке к закону говорится, что более трети продуктов в РФ превращаются в отходы. При этом наибольший объём пищевых отходов — товары первой необходимости — зерновые продукты, молочка, овощи.
По словам лидера партии Сергея Миронова, сейчас в России из-за законодательства бесплатно раздавать товары продавцам получается дороже, чем их утилизировать. Без налога на благотворительность разрешается направить не более 1% от выручки компании. За остальное придётся заплатить 20%.