Среда, 10 января, 2024
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В России могут появиться полки с бесплатными продуктами

7info
Изображение Alex Volodsky с сайта Pixabay
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Торговые сети и продуктовые магазины в России предлагают обязать создавать полки с продуктами, у которых истекает срок годности, пишут «Известия».

Законопроект о создании «социальных полок» собираются внести в Госдуму 10 января депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Ими смогут воспользоваться пенсионеры и социально незащищённые категории населения, имеющие подтверждающие статус документы.

В пояснительной записке к закону говорится, что более трети продуктов в РФ превращаются в отходы. При этом наибольший объём пищевых отходов — товары первой необходимости — зерновые продукты, молочка, овощи.

«60,4% граждан отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода, почти весь заработок уходит на питание у 16%», — говорится в пояснительной записке.

По словам лидера партии Сергея Миронова, сейчас в России из-за законодательства бесплатно раздавать товары продавцам получается дороже, чем их утилизировать. Без налога на благотворительность разрешается направить не более 1% от выручки компании. За остальное придётся заплатить 20%.

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