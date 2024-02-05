В России могут подорожать яблоки и апельсины

Из-за запрета экспорта эквадорских бананов в России может подняться цена на яблоки и апельсины. Ситуацию проанализировала «Парламентская газета».

Запрет на экспорт бананов из Эквадора вступит в силу после слов президента Даниэлю Нобоа о том, что страна передаст США военную технику украинского и российского производства взамен на новую.

Экономисты отмечают, что лишение основного поставщика, которым для России являлся Эквадор, может сказаться на ценах. Альтернативным вариантом станет Индия, однако эта страна, возможно, не сможет полностью покрыть потребность России в бананах.

Дефицит и высокие цены повлияют и на стоимость других наиболее популярных фруктов – яблок и апельсинов – на которые россияне перейдут вместо бананов.