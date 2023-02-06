В России могут импортозаместить 100% кормов для домашних животных

В ближайшее время в России запустят новые заводы по производству кормов для домашних животных в Липецкой и Московской областях. Об этом сообщает портал «Ветеринария и жизнь» со ссылкой на Россельхознадзор.

С учётом уже работающих предприятий в Подмосковье и Белгородской области объём производства составит больше миллиона тонн кормов в год. Это сможет полностью обеспечить спрос владельцев питомцев на корма всех ценовых сегментов, который составляет примерно 1–1,3 млн тонн в год.

Поставки импортных кормов снижаются в прошлом году в Россию их завезли на 25% меньше, чем в 2021. Сейчас в России доля иностранных кормов гораздо ниже, чем отечественных.

В стране активно развивается собственное производство кормов для кошек и собак. В Дмитровском округе Московской области и в Белгородской области заводы с новыми экструзионными линиями позволяют вводить в состав кормов свежее мясо. В ведомстве отметили, что это позволит выпускать суперпремиальные и холистик корма.

В ближайшее время в Липецкой области запустят ещё несколько новых заводов мощностью 20 тысяч тонн, а также завод по производству кормов в Сергиевом Посаде Московской области. Земля под строительство завода выделена в Южном Бутово в Москве.

Россельхознадзор ведёт непрерывный контроль поступающих из зарубежных стран кормов для домашних животных. Сейчас без ограничений поставки идут из Франции, Италии, Сербии, Китая, государств-членов ЕАЭС, Бразилии, Венгрии, Австрии и других. Согласован список из 29 предприятий из Германии, Нидерландов, Испании, Великобритании, Бельгии на экспорт в Россию.

Надзорное ведомство продолжает выявлять нарушения при поставках кормов, ведёт мониторинг ввозимых кормов и проводит инспекции предприятий по их производству.