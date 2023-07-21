В России изменят систему оплаты коммуналки

Минстрой РФ по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина начал разрабатывать систему спецсчетов, на которых будут аккумулироваться средства для оплаты ЖКУ. Соответствующее письмо подготовлено ведомством для высших исполнительных органов ыласти.

Так, планируется ввод «обязательного аккумулирования лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные ресурсы». Сейчас эти средства попадают на счета управляющих компаний и далее — становятся собственностью организаций.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев обратил внимание: если УК недобросовестная, то средства эти могут расходовать не по назначению