В России из полиции увольняются 160 сотрудников в день

В России в месяц увольняются до 5 тысяч сотрудников МВД. Об этом рассказал генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов изданию «Газета.Ru».
По словам Ворожцова, в день из полиции уходят примерно 160 человек по всей России. Виной этому, по его мнению, низкая заработная плата.
На сегодняшний день ведомство нуждается в 20% кадров. В некоторых регионах отметка достигает 90%, уверяет генерал-майор в отставке.
На сегодняшний день ведомство нуждается в 20% кадров. В некоторых регионах отметка достигает 90%, уверяет Владимир Ворожцов.