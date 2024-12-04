В России из полиции увольняются 160 сотрудников в день

В России в месяц увольняются до 5 тысяч сотрудников МВД. Об этом рассказал генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов изданию «Газета.Ru».

По словам Ворожцова, в день из полиции уходят примерно 160 человек по всей России. Виной этому, по его мнению, низкая заработная плата.

На сегодняшний день ведомство нуждается в 20% кадров. В некоторых регионах отметка достигает 90%, уверяет генерал-майор в отставке.

«Уходят профессионалы – поработавшие, знающие. Приходят чаще всего далеко не самые лучшие кадры, и самое главное, что этих людей еще учить, учить и учить», — сказал генерал-майор в отставке.

На сегодняшний день ведомство нуждается в 20% кадров. В некоторых регионах отметка достигает 90%, уверяет Владимир Ворожцов.