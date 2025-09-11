В России хотят запретить аниме детям — из-за «съеденных людей» и насилия

Аниме — под запрет? По крайней мере, для детей. Такое предложение озвучил Андрей Коченов, руководитель Совета отцов при детском омбудсмене РФ, в интервью NEWS.ru. Его главный аргумент: некоторые аниме-мультфильмы содержат сцены, абсолютно неприемлемые для детской психики — насилие, каннибализм, порнографические намёки.

— Речь идёт о детях, которые подсаживаются на эти порой отвратительные по содержанию мультики, — говорит Коченов. — Там показывают, как людей убивают, съедают. Это не развлечение — это травма.

По его мнению, нужен не просто возрастной рейтинг, а специальный государственный орган, который будет мониторить контент на стриминговых платформах, соцсетях и торрент-трекерах — и при выявлении нарушений оперативно блокировать доступ. Особенно — для несовершеннолетних.

Коченов подчеркивает: речь не о запрете аниме как явления, а о защите детей от токсичного, жестокого или сексуализированного контента, маскирующегося под «мультфильмы». Многие родители, по его словам, просто не в курсе, что смотрят их дети — ведь яркая картинка и «милые» персонажи легко вводят в заблуждение.

— У нас есть свои герои, свои традиции, — добавляет он. — Ограничение чуждого, разрушительного контента не навредит культуре. Наоборот — даст пространство для развития собственного, здорового, духовно-нравственного контента.

В качестве альтернативы эксперт предлагает опираться на богатое наследие — от дореволюционных сказок и былин до советской классики. «Ну, погоди!», «Чебурашка», «Бременские музыканты», «Снежная королева» и десятки других произведений, созданны с любовью и уважением к детской душе.

Идея вызовет споры — это очевидно. Любители аниме увидят в этом цензуру. Педагоги и психологи — попытку защитить уязвимую аудиторию. Но одно ясно точно: вопрос о том, что смотрят наши дети, требует не эмоций, а взвешенной, системной работы. И, возможно, действительно — отдельного регулирующего органа.

Пока же — родителям на заметку: не всё, что нарисовано в стиле «кавай», безопасно для ребёнка. Иногда за милыми глазками скрывается совсем не детское содержание.