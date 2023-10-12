В России действуют новые правила предоставления дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами

С 1 сентября 2023 года вступили в силу новые правила предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2023 № 714. Об этом сообщила прокуратура Рязанской области.

Теперь родители (опекуны, попечители) детей с инвалидностью смогут накапливать дополнительные оплачиваемые выходные дни и однократно объединять их до 24 дней подряд в течение календарного года.

Для этого необходимо подать работодателю заявление в согласованный с ним срок.

Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего заработка в порядке, который устанавливается федеральными законами.