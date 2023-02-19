В России 19 февраля отмечается День орнитолога

Ежегодно 19 февраля в России отмечается День орнитолога — профессиональный праздник биологов, специализирующихся на изучении птиц.

В 1983 году при Академии Наук СССР было создано Всесоюзное орнитологическое общество. В 1992 году организация получила имя академика Михаила Мензбира – основателя российской орнитологии.

Помимо этого общества в России есть «Союз охраны птиц России» – общественная экологическая организация, объединяющая не только учёных-орнитологов, но и всех любителей пернатых.

С 1979 года в Окском биосферном заповеднике в Рязанской области организован Питомник редких видов журавлей. Учёные занимаются сохранением, выращиванием и восстановлением в природе белого журавля – стерха. Осенью проводится экологический праздник «День журавля».

Также в Рязани работает клуб «Рязанские птицы». Любители птиц наблюдают за пернатыми, ведут их подсчёт в Рязани и области, собирают региональный фонд фотографий дикой природы и отправляют орнитологам информацию о встрече редких видов пернатых.