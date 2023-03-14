В России 15 марта стартует противопожарная кампания «Останови огонь!»

Во всех российских регионах 15 марта стартует федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!».

Сход снега приводит к росту пожарной опасности на природных территориях. Старая трава вдоль дорог, на полях и в степях просыхает от зимней влаги примерно на две недели раньше, чем в лесах. Так что на открытых пространствах риск возгораний из-за палов травы возникает раньше.

Пожароопасный сезон уже открыт во многих регионах России.

Цель кампании «Останови огонь!» – напомнить населению о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и снизить риск рукотворных природных пожаров, включая самовольные палы сухой травы. Кампания проходит уже шестой раз подряд.

Работники лесхоза, пожарной охраны, органы муниципальной власти и общественные организации публикуют материалы в соцсетях, информагентствах и СМИ, размещают социальные видеоролики, проводят лекции и противопожарные рейды, флешмобы, конкурсы, фотовыставки и другие мероприятия.

По оценке экспертов, число предотвращённых в результате противопожарной пропаганды и агитации палов сухой травы, степных и лесных пожаров в десятки раз превышает выявленные нарушения Правил пожарной безопасности на природных территориях, а также число природных пожаров.

Федеральная Авиалесоохрана напоминает гражданам о необходимости полного тушения костров и мангалов, действии на всей территории страны запрета на самовольные выжигания сухой травы. Нельзя пользоваться огнём в ветреную погоду и во время действия особого противопожарного режима.