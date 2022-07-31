Татьяна Проводина

В Роспотребнадзоре рассказали, кому противопоказаны персики

Food фото создан(а) stockking - ru.freepik.com

В Роспотребнадзоре рассказали, кому противопоказаны персики.

В ведомстве не рекомендуют употреблять персики людям с индивидуальной непереносимостью, аллергией, заболеваниями желудка с повышенной кислотностью, а также сахарным диабетом, панкреатитом и ожирением.

«Прямых противопоказаний нет. Сначала нужно проконсультироваться со специалистом, а затем принимать решение: есть или не есть персики», — говорят специалисты.

Персики советуют использовать как перекус тем, у кого нет противопоказаний. Совмещать их с приёмами пищи не следует. В персиках много минеральных веществ, клетчатки и антиоксидантов. Также их употребление укрепляет сердечно-сосудистую систему.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7