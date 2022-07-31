В Роспотребнадзоре рассказали, кому противопоказаны персики.

В ведомстве не рекомендуют употреблять персики людям с индивидуальной непереносимостью, аллергией, заболеваниями желудка с повышенной кислотностью, а также сахарным диабетом, панкреатитом и ожирением.

«Прямых противопоказаний нет. Сначала нужно проконсультироваться со специалистом, а затем принимать решение: есть или не есть персики», — говорят специалисты.

Персики советуют использовать как перекус тем, у кого нет противопоказаний. Совмещать их с приёмами пищи не следует. В персиках много минеральных веществ, клетчатки и антиоксидантов. Также их употребление укрепляет сердечно-сосудистую систему.